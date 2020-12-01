Премьер Михаил Мишустин призывает регионы, в которых много инфицированных коронавирусом, решительнее принимать ограничительные меры. Глава правительства также поручил продлить выделение бесплатных лекарств для тех, у кого подтвержден COVID-19. Мишустин признал, что расходы на борьбу с коронавирусом растут.