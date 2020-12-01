Британское издание Таймс обвинило компанию НТВ и ее телеведущего в расизме

Показанная в эфире телеканала в минувшие выходные передача «Международная пилорама», которую ведет Тигран Кеосаян, позволила себе «расистскую» пародию на экс-президента США Барака Обаму. Бывший глава Белого дома был изображен актрисой «в образе рэпера, с золотыми цепями и лицом, измазанным черной краской», исполнявшей эстрадный хит начала двухтысячных годов «Я шоколадный заяц». Трансляция НТВ, считает автор публикации, противоречит многолетним антирасистским усилиям Европейского союза футбольных ассоциаций, проводящего крупные турниры, такие как Лига чемпионов, который спонсируется владельцем телекомпании — российским концерном Газпром. Как заявил на страницах британского издания руководитель международной антидискриминационой организации Fare, газовый монополист «должен немедленно сделать заявление и гарантировать, что подобное проявление расизма больше не повторится». Таймс отмечает, что согласно последним независимым опросам, почти треть россиян считает, что чернокожим следует запретить въезд в Российскую Федерацию.

В публикации отмечается, что сценаристом программы является жена Кеосаяна, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Сама она, комментируя ситуацию, отметила, что ее муж регулярно шутит по поводу своей этнической принадлежности. Симоньян обвинила журналистов британской газеты в неспособности понять нюансы этнических особенностей.