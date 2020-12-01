Алексея Навального решили проверить на экстремизм

Поводом по неподтверждённым данным стали высказывания оппозиционного политика в эфире «Эха» более чем полгода назад. Навальный считает, что власти так препятствуют его возвращению в Россию.

Внимание следователей, заметим, 7 месяцев спустя, привлекло согласно сообщениям информагентств, участие Алексея Навального в утреннем эфире «Эха». Политик, как считают в СК, тогда якобы призвал к насильственному изменению конституционного строя в России. О том, что следственное ведомство начало проверку агентству ТАСС рассказал источник в силовых структурах. В свою очередь собеседник Интерфакса усомнился в возбуждении уголовного дела в отношении Навального. Поскольку высказывания политика в эфире нашей станции цитата «носили вероятностный характер, экспертам признать их призывом будет непросто». Речь как пояснил источник в силовых структурах идёт об эфире 27 апреля. Навальный в передаче «Утренний разворот» тогда рассказал о своей программе «5 шагов для России», цель которой поддержать людей в период пандемии коронавируса и жёстких ограничений. Тогда он условно допустил возможное свержение власти даже вероятно при помощи насилия в том случае, если она хочет оставить голодными 60 миллионов человек.

На новость о возможной проверке на экстремизм его высказываний на Эхе политик отреагировал у себя в инстаграме. Навальный убежден: власть пытается не допустить его возвращения в Россию из Германии, где он продолжает восстановление после того, как был отравлен на родине в августе. Ранее оппозиционер не раз говорил, что за этим стоит президент Путин. На его угрозы и возможные проверки на экстремизм как написал Навальный ему плевать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сегодня возможную проверку, лаконично ответил на вопрос корреспондента «Эха Москвы», который интересовался, не может ли власть, по сути, мстить оппозиционеру за его высказывания.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил Интерфаксу, что после апрельского эфира в редакцию никто из правоохранителей не обращался. Журналист убежден: никаких экстремистских высказываний не было. Венедиктов отметил, что за каждым выступлением Навального власти пристально следят, кроме того все материалы, которые появляются на «Эхе Москвы» попадают в мониторинг Роскомнадзора.

По статье о публичных призывах к экстремизму может грозить до пяти лет лишения свободы.