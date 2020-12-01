Детский хоспис «Дом с маяком» обвинили в несоблюдении правил оборота наркотических препаратов еще до того, как он их закупил. Это выяснила газета «Коммерсантъ». Несколько дней назад глава фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава написала на своей странице в Фейсбуке, что хоспису грозит штраф до 400 тысяч рублей или приостановка работы. Она отмечала, что очень боится за хоспис, от которого сейчас зависят 750 детей.
2020-12-01T14:07:31+03:00
2020-12-01T14:07:31+03:00
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14:07, 01 декабря 2020
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