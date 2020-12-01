Детский хоспис «Дом с маяком» обвинили в несоблюдении правил оборота наркотических препаратов еще до того, как он их закупил. Это выяснила газета «Коммерсантъ». Несколько дней назад глава фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава написала на своей странице в Фейсбуке, что хоспису грозит штраф до 400 тысяч рублей или приостановка работы. Она отмечала, что очень боится за хоспис, от которого сейчас зависят 750 детей.