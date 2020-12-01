За сутки в России от последствий скончалось 568 человек

Это самый высокий показатель с момента начала пандемии.

По сравнению с предыдущим днем зафиксирован на 201 летальный случай больше. В то же время резкого увеличения количества инфицированных не отмечается. Суточный прирост несколько дней подряд держится на уровне 26 с небольшим тысяч. При этом, более 24 выздоровели и это на семь тысяч больше, чем днем ранее. Москва повторяет тенденции всей страны. В столице примерно 1⁄ 6 от общего числа инфицированных по России. В Петербурге уже пятый день прибывает с небольшими отклонениями по 3700 новых случаев. Это примерно половина от московских значений, однако по количеству летальных исходов ситуация идентичная, что говорит о значительно большей смертности в пересчете на количество жителей. За прошедшие сутки в Петербурге умерло 85 человек. В Москве на 9 меньше.

Всего за время пандемии в России коронавирус был выявлен у более чем 2 миллионов трехсот тысяч человек.