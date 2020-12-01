На 99-м году жизни скончалась президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова

Как сообщили в пресс-службе Пушкинского, у нее был обнаружен коронавирус.

Ирина Антонова работала в Пушкинском музее с 1945-го года. Более полувека она была вектором культурного учреждения. В 70-х под ее руководством в Пушкинском впервые в СССР выставили картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». В последующие годы при ее участии прошло несколько важных выставок, в том числе «Москва – Париж» и «Москва – Берлин». 7 лет назад Антонова покинула пост директора музея и стала его президентом – этот пост учредили специально для нее.

Ирине Антоновой удалось вывести Пушкинский музей в высшую лигу мирового музейного сообщества, — считает представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ирина Антонова была не только человеком, совершившим прорыв в выставочном искусстве, но также смелой и красивой женщиной, — отметила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Ирина Антонова – это целая эпоха в жизни страны и культуры, — сказал в интервью «Эху Москвы» директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак.

Ирина Антонова всю свою жизнь посвятила искусству. В эфире «Эха Москвы» она говорила, что искусство сильнее смерти.

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент Владимир Путин хорошо знал Ирину Антонову и очень ценил ее экспертные знания. Там добавили, что президент глубоко соболезнует.

Время и место прощания с Ириной Антоновой пока не определены.