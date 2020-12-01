Пресс-служба МОК сегодня проинформировала, что Томас Бах будет единственным кандидатом на выборах

Пресс-служба Международного олимпийского комитета сегодня проинформировала, что Томас Бах, действующий президент организации, будет единственным кандидатом на выборах, которые запланированы на март будущего года. В Афинах должна пройти очередная сессия МОК. Избранный президент должен вступить в должность после Олимпийских игр в Токио.