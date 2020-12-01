Президент Азербайджана объявил о возвращении под контроль Баку Лачинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о возвращении под контроль Баку Лачинского района, который отделяет территорию Нагорного Карабаха от Армении. В обращении к народу Азербайджана он сказал, что это историческое событие, и что этот район возвращен без единого выстрела.

Напомним, это было предусмотрено договоренностями, которые в ноябре подписали главы Азербайджана, Армении и России.