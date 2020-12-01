Венедиктов утверждает, что с момента эфира с Навальным правоохранители с претензиями не обращались

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что более чем за полгода с момента прямого эфира с политиком Алексеем Навальным никто из правоохранительных органов с претензиями не обращался. В интервью Интерфаксу он подчеркнул, что сотрудники силовых структур при этом следят за каждым выступлением Навального, и все материалы, которые появляются на «Эхе Москвы», попадают в поле зрения Роскомнадзора.

Сегодня информированный источник сообщил Интерфаксу, что началась проверка высказываний оппозиционного политика в эфире «Эха» 27-го апреля. Его подозревают в призывах к изменению конституционного строя.