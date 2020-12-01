В России вновь достигнут максимум количества смертей от коронавируса за сутки – 569, — утверждают власти

Всего с начала пандемии жертв почти 40,5 тысяч. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Новых случаев заражения по стране по-прежнему более 26-ти тысяч.

Новые коронавирусные ограничения вступили в силу в Петербурге. Они касаются числа зрителей на культурных мероприятиях. Заполнять театры, кинотеатры и концертные залы с сегодняшнего дня можно только на четверть. Исключения Смольный сделал лишь для тех мероприятий, на которые билеты продали до 18 ноября. Ранее заполнять залы можно было наполовину. В конце прошлой недели в социальных сетях появилась видеозапись из Ледового дворца с концерта Басты. На ней было видно, что в зале присутствовало множество людей без масок, которые не соблюдали социальную дистанцию. Концерт рэпера интереса в Смольном не вызвал, но глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила петербургскому управлению уточнить его обстоятельства. Сам рэпер сказал на это, что все требования по безопасности были выполнены. Зал заполнили наполовину, на входе зрителям выдавали защитные маски и в фойе в необходимом количестве были санитайзеры. Интерес же контролирующих органов он объяснил происками конкурентов. Также чиновники проверили концерты в клубах Космонавт и А2 и пообещали составить на организаторов протоколы.



Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» пригрозил организациям, которые не соблюдают ограничения. По его словам, Смольный будет ужесточать санкции в отношении тех, кто действует против интересов города и его жителей.