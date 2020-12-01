ЕСПЧ признал нарушения Конвенции в деле физика Данилова и обязал РФ выплатить ему компенсацию в размере 21 тыс. евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушения Конвенции в деле физика Валентина Данилова и обязал Россию выплатить ему компенсацию в размере 21 тыс. евро. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава правозащитной группы «Агоры» Павел Чиков.

«Европейский суд по правам человек признал в деле физика Валентина Данилова несколько нарушений. Прежде всего, и самое главное нарушение — это нарушение права на справедливый суд. Оно может повлечь отмену приговора и пересмотра дела», — сказал он.

По словам П.Чикова, нарушения заключались в том, что некоторые ключевые свидетели не предстали перед судом, подсудимые и защитники не получили возможность допросить следственных экспертов, которые принимали решение, существует ли гостайна в переданных сведениях или нет.

«И суд установил, что власти не доказали, что некоторые присяжные были независимы от спецслужб. Всего заявитель (Данилов) просил допросить в суде 10 экспертов, которые готовили ключевые заключения по делу. И просил вызвать и допросить 17 экспертов со стороны защиты. Эти ходатайства были отклонены», — пояснил правозащитник.

Кроме того, отметил П.Чиков, ЕСПЧ указал, что российские власти отказались представить ряд запрошенных документов, ссылаясь на государственную тайну. «Это составило отдельное нарушение Конвенции (статья 38)», — отметил он.

Теперь, добавил П.Чиков, по решению ЕСПЧ Валентин Данилов должен получить от России получить 21 тысячу евро и подать на новое рассмотрение своего дела в Верховный суд РФ.

Дело Данилова началось в 1999 году, ФСБ обвинила его в шпионаже в пользу Китая. Летом 2001 он был арестован. Первый суд присяжных его оправдал. После отмены приговора был второй суд присяжных, который признал его виновным. Он получил 14 лет колонии, вышел по УДО в 2012.