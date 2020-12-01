Никита Мазепин станет четвертым российским гонщиком, который примет участие в чемпионате мира Формулы-1

Мазепин заключил контракт с американской командой Хаас. Известно только, что он многолетний, но точный срок действия не указывается. Оба пилота конюшни – Кевин Магнуссон и Роман Грожан, который попал в серьезную аварию на Гран-При Бахрейна в эти выходные не продлили контракты и покидают команду. Возможным напарником Мазепина называют Мика Шумахера — сына семикратного чемпиона мира. В 2018 году Мазепин стал вице-чемпионом в формуле-3, а два последующих сезона выступал за команду «Хайтек-Джи Пи». Сейчас он занимает третье место в зачете чемпионата Формулы-2. Один из боссов Хааса Гюнтер Штайнер сказал, что Никита стал зрелым гонщиком, пройдя через молодежные категории и в год дебюта, когда в календаре будет рекордное количество Гран-При у него появится возможность всесторонне изучить Формулу-1. Мазепин сказал, что королевские гонки всегда были его мечтой и пообещал работать для улучшения новой машины Хааса.

До Мазепина в Формуле-1 выступали Сергей Петров и Виктор Сироткин. Даниил Квят, пока еще действующий пилот Альфа Таури, скорее всего покинет команду по окончании сезона