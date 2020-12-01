В Новосибирске покончил с собой пожилой пациент коронавирусного госпиталя

Это уже третий подобный случай в городе за последние недели.

86-летний пенсионер, по данным интернет-издания «Тайга.инфо», был найден повешенным в Новосибирском областном госпитале ветеранов войн. Медучреждение перепрофилировали под лечение больных коронавирусом. В Следственном комитете уже подтвердили факт суицида пожилого человека и сообщили о доследственной проверке.

Между тем от других комментариев власти отказываются. В частности, не ясно, что именно подтолкнуло пенсионера на добровольный уход из жизни – как и неизвестно, в каком состоянии он был. В то же время местная газета «Новая Сибирь» утверждает, что в госпитале, где произошел суицид, лечатся люди, уже пережившие острую фазу коронавируса и восстанавливающиеся после болезни. По данным издания, ранее пожилой человек не высказывал намерений совершить самоубийство.

Всего неделю назад врачи нашли тело покончившего с собой 42-летнего мужчины в новосибирской больнице №25 – по данным медиков, у него был коронавирус. А еще несколькими днями ранее под окнами того же госпиталя обнаружили мертвым 59-летнего мужчину, также совершившего самоубийство. У него, по данным местных изданий, была тяжелая двусторонняя пневмония и подозрение на COVID-19.

Для изучения обстоятельств гибели пациентов нескольких коронавирусных больниц Новосибирска в городе создана специальная комиссия.