В Казани задержали подозреваемого в серии убийств пожилых женщин

38-летнего Радика Тагирова, которого называют «поволжским маньяком», искали с 2011-го года. Телеканал «Настоящее время» со ссылкой на источник сообщает, что Тагирова вычислили по результатам генетической экспертизы. Ранее он был дважды судим. Источник сайта KazanFirst сказал, что подозреваемый признаёт вину и плачет. «Поволжскому маньяку» приписывают от 19-ти до 32-х убийств в разных городах России. Чаще всего называется цифра в 25 жертв.
2020-12-01T13:02:38+03:00
2020-12-01T13:02:38+03:00
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13:02, 01 декабря 2020
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