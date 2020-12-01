В Казани задержали подозреваемого в серии убийств пожилых женщин

38-летнего Радика Тагирова, которого называют «поволжским маньяком», искали с 2011-го года. Телеканал «Настоящее время» со ссылкой на источник сообщает, что Тагирова вычислили по результатам генетической экспертизы. Ранее он был дважды судим. Источник сайта KazanFirst сказал, что подозреваемый признаёт вину и плачет. «Поволжскому маньяку» приписывают от 19-ти до 32-х убийств в разных городах России. Чаще всего называется цифра в 25 жертв.