Россиянин Алексей Молчанов установил мировой рекорд погружения в воду без акваланга

33-летний дайвер, задержав дыхание, погрузился на 113 метров, после чего вернулся на поверхность. Этот процесс занял 4 минуты 5 секунд. Рекорд был установлен в рамках соревнований в Шарм-эль-Шейхе, — отмечает телеканал «Дождь».