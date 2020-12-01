Россиянин Алексей Молчанов установил мировой рекорд погружения в воду без акваланга

33-летний дайвер, задержав дыхание, погрузился на 113 метров, после чего вернулся на поверхность. Этот процесс занял 4 минуты 5 секунд. Рекорд был установлен в рамках соревнований в Шарм-эль-Шейхе, — отмечает телеканал «Дождь».
2020-12-01T12:36:11+03:00
2020-12-01T12:36:11+03:00
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12:36, 01 декабря 2020
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