Футболисты «Локомотива» в рамках 5-го тура группового этапа ЛЧ примут у себя австрийский клуб «Ред Булл Зальцбург»

Футболисты «Локомотива» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов примут у себя австрийский клуб «Ред Булл Зальцбург». Для московской команды эта игра считается ключевой в главном клубном турнире Европы.

Среди трех российских команд, выступающих в Лиге чемпионов, «Локомотив» пока имеет наибольшие шансы на продолжение борьбы в еврокубках. Благодаря ничьей с мадридским «Атлетико» в предыдущем матче «железнодорожники» не только уверенно претендуют на 3-е место в группе А, отправляющее во второй по значимости клубный турнир Лигу Европы. Москвичи все еще имеют шансы зацепиться и за 2-е место – а оно дает право на участие в плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, в обоих случаях необходимо добиться положительного результата в игре с «Зальцбургом».

Первый матч с чемпионом Австрии «Локомотив» сыграл вничью 2:2, отыгравшись после счета 0:2. Победа гарантирует «железнодорожникам» как минимум место в Лиге Европы предстоящей весной. Ничья оставит команду на нынешней 3-й строчке, однако не обезопасит от полного вылета из еврокубков. В то же время поражение отбросит «Локомотив» на последнее место в группе А – и тогда задача выхода в весеннюю стадию максимально осложнится. Москвичам нужно будет побеждать мюнхенскую «Баварию» — действующего победителя Лиги чемпионов, уже гарантировавшего себе 1-е место в группе.

Матч Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Зальцбургом» начнется в 20:55 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».