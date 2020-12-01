«Левада-центр»: Треть россиян полагает, что с приходом к власти Байдена отношения между США и РФ ухудшатся

Треть россиян полагает, что с приходом к власти в США Джозефа Байдена отношения между Вашингтоном и Москвой ухудшатся. Это показал опрос «Левада-центра», — сообщает сайт Znak.com. Почти половина, 45% респондентов, уверены, что отношения никак не изменятся, и 12% ответивших верят в улучшение.
2020-12-01T12:35:19+03:00
2020-12-01T12:35:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:35, 01 декабря 2020
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