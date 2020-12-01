Московские следователи начали проверку высказываний политика Алексея Навального в эфире «Эха Москвы», — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. Следствие считает, что в апреле в программе «Утренний разворот» политик призывал к насильственному изменению конституционного строя. Какие именно словам Навального стали поводом для проверки, не уточняется. В этом эфире оппозиционер, в частности, рассказывал о своей инициативе по поддержке граждан в период пандемии «Пять шагов для России».

Сам Навальный написал в Инстаграме, что, по его мнению, дело хотят завести с целью не допустить его возвращения в Россию. Политик по-прежнему находится в Берлине, куда был доставлен с признаками отравления в конце августа.