Азербайджан получил контроль над Лачинским районом непризнанного Нагорного Карабаха

Президент Ильхам Алииев на этом фоне заявил о попытках сорвать перемирие.

Освобождение Лачинского района после 28 лет оккупации президент Азербайджана назвал сегодня историческим событием. Алиев подчеркнул, что территория вернулась без единого выстрела и напомнил о блестящей победе в ходе недавних боевых действий. Одной из важнейших задач глава государства назвал возвращение вынужденных переселенцев. При этом, как отмечает интернет-издание «Кавказский узел», жители города Лачин покинули район, поскольку сочли его небезопасным для проживания, хотя его статус сейчас не определен.

Алиев настаивает на передаче Лачина под контроль Баку. Такую возможность президент обсуждал с Владимиром Путиным. Это потребует переноса Лачинского коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Нынешний коридор шириной пять километров уже взяли под контроль российские миротворцы. Режим прекращения огня в целом соблюдаются, хотя попытки сорвать соглашение также есть, добавил Алиев.

Оппозиция в Армении требует от премьера Никола Пашиняна уйти в отставку после подписания мирного соглашения с Баку.