Оперативный штаб сообщил о максимальном числе умерших от коронавируса за сутки за все время эпидемии

Как отмечается, скончались 569 человек.

Больше всего жертв COVID-19 на этот раз пришлось на Санкт-Петербург, где умерли за прошедший день 85 человек. 76 умерших – в Москве, более 20 – в Ростовской области, Красноярском крае и Подмосковье. Всего, по данным оперативного штаба, с начала эпидемии умерли более 40 тысяч человек. При этом интернет-издания «Медиазона» и «Медуза» накануне публиковали исследование, согласно которому около половины регионов могут занижать статистику смертности, а общее число скончавшихся на коронавирусных койках может быть в два раза больше.

Всего же за сутки COVID-19 заразились свыше 26 тысяч 400 человек – это немного больше, чем накануне. Из них около 6,5 тысяч новых случаев – в Москве и почти 3 тысячи 700 – в Санкт-Петербурге. В Подмосковье – максимум заболевших за сутки с 10 мая: чуть более 1 тысячи 100 человек. Следом по приросту идут Нижегородская область, Карелия, Архангельская и Свердловская области, а также Красноярский край. Выздоровели, по данным оперативного штаба, почти 25 тысяч человек.

Общее число выявленных случаев коронавируса в России превысило 2 млн. 320 тысяч.