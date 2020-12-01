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11:35, 01 декабря 2020

Аппарат Госдумы собирается закупить более 10-ти тысяч электронных чипов

Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на портал госзакупок. Депутат Олег Нилов предположил, что закупка может быть связана с подготовкой к формированию нового созыва Госдумы. Он отметил, что весь пропускной режим в нижней палате строится на электронных удостоверениях.



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