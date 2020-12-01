Пациент коронавирусного госпиталя в Новосибирске покончил с собой

Об этом сообщает сайт «Тайга.инфо» со ссылкой на источник. По данным источника газеты «Комсомольская правда», 86-летнего пенсионера нашли мертвым три дня назад. Никакой записки он не оставил. В областном Министерстве здравоохранения подтвердили сайту НГС, что в ковидном госпитале скончался мужчина. Там называли это несчастным случаем и добавили, что обстоятельства выясняют правоохранительные органы. Сайт «Медуза» отмечает, что это уже третий подобный суицид в городе за месяц.
2020-12-01T11:35:14+03:00
2020-12-01T11:35:14+03:00
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11:35, 01 декабря 2020
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