«Таймс» заподозрила ведущего канала НТВ Тиграна Кеосаяна в расизме после выхода его передачи с пародией на Обаму

Британская газета «Таймс» заподозрила ведущего канала НТВ Тиграна Кеосаяна в расизме после выхода его передачи с пародией на экс-президента США Барака Обаму. В выпуске «Международной пилорамы», которая позиционируется как юмористическое шоу, Обаму изображала актриса, лицо которой вымазали черной краской. По сценарию Косаян берет интервью якобы у Обамы в связи с выходом его мемуаров. В публикации отмечается, что сценаристом программы является жена Кеосаяна, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Сама она, комментируя ситуацию, отметила, что ее муж регулярно шутит по поводу своей этнической принадлежности. Симоньян обвинила журналистов британской газеты в неспособности понять нюансы этнических особенностей.
2020-12-01T11:34:57+03:00
2020-12-01T11:34:57+03:00
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11:34, 01 декабря 2020
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