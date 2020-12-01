Ведущего телеканала НТВ и режисера Теграна Кеосаяна заподозрили в расизме

На очередной выпуск программы «Международная пилорама» с пародией на Барака Обаму обратило внимание британское издание Times.

Признаки расзима журналисты зарубежного издания увидели в выпуске «Пилорамы», показанном в минувшие выходные. Актриса с измазанным темной краской лицом изображала Барака Обаму. «Экс-президент» спел некогда популярный в России хит «я – шоколадный заяц» и скандировал Black Lives Matter. Ведущий Тигран Кеосаян охарактеризовал президентство Обамы как «темную» страницу американской истории и посетовал, что темнокожего экс-лидера США могут перепутать с цыганкой.

Times считает это неприемлемым и призывает Европейский союз футбольных ассоциаций пересмотреть контракт с владельцами НТВ, компанией Газпром – она является одним из спонсоров Лиги Чемпионов.

Британский ежедневник указывает, что Кеосаян женат на руководителе финансируемого государством канала RT Маргарите Симоньян. Она же является сценаристом программы.

Симоньян в ответ заявила, что британские журналисты не способны понять нюансы этнических особенностей.