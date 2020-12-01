Умерла бывший директор музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова

Ирина Антонова работала на посту директора музея 52 года, с 1961 по 2013-й. Москвичка по рождению 1922-го года, с 1929 по 1933 жила в Германии с родителями. В начале Великой Отечественной окончила курсы медсестер, и с весны 42-го в звании младшего сержанта медицинской службы работала в госпиталях на Красной Пресне. В 45-ом окончила МГУ, а с 10 апреля поступила на работу в Госу-дарственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и начала учиться в аспирантуре при музее. Искусство Италии эпохи Возрождения стало областью её научных интересов. Как директор Ирина Антонова выступила инициатором и организатором крупнейших международных выставок , в числе которых «Москва-Париж», «Москва-Берлин», «Россия-Италия», «Модильяни», «Тёрнер», «Пикассо». Пост директора Ирина Александровна покинула по собственному желанию.

Дата и место прощания пока неизвестны.