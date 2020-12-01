Высказывания политика Алексея Навального в эфире радиостанции «Эхо Москвы» проверяют на наличие экстремизма

Московские следователи полагают, что Навальный призывал к свержению конституционного строя. Об этом ТАСС заявил источник в правоохранительных органах. Экспертизу фрагмента программы «Утренний Разворот» от апреля этого года инициировал бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов, который направил материалы в экспертно-правовой центр Топ-Эксперт.

В частности, Навальный сказал, что «если власть готова оставить голодными 60 миллионов человек, чтобы не сделать ему приятное, то ее нужно свергать немедленно и возможно насильственным путем».

Как сообщает РТ, эксперты центра в своем отчете указали, что высказывания Навального представляют из себя «форму утверждения» и не являются оценочным суждением, а также не содержат ссылок на другие источники информации. Карнаухов собирался обратиться с этими материалами в правоохранительные органы, а до этого, он направлял аналогичные заявления в ФСБ.

Максимальное наказание по статье, которую могут вменить Алексею Навальному – 5 лет лишения свободы. Кроме того, она предполагает запрет занимать определенные должности в течении трех лет.