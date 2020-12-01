Висконсин последним из «колеблющихся» штатов утвердил победу демократа Джо Байдена на выборах президента США

Висконсин последним из так называемых «колеблющихся» штатов утвердил победу демократа Джо Байдена на выборах президента США. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление губернатора штата. Висконсин подтвердил победу Байдена после пересчета голосов в двух округах, проведенного по требованию соперника избранного президента США, действующего американского лидера Дональда Трампа. В итоге пересчет увеличил преимущество Байдена на 74 голоса.
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