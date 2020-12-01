В Москве к системе идентификации с помощью электронных кодов стали подключаться бани, кинотеатры, салоны красоты

В Москве к системе идентификации с помощью электронных кодов стали подключаться бани, кинотеатры, театры и салоны красоты. Об этом сообщил зам.руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк. Он напомнил, что ранее подключиться к системе рекомендовали торговым центрам, магазинам и предприятиям сферы услуг в рамках мер борьбы с коронавирусом, — передает агентство ТАСС.