«Таймс» потребовала принять меры после выхода на канале НТВ передачи Тиграна Кеосаяна с пародией на Барака Обаму

«Таймс» потребовала принять меры после выхода на российском канале НТВ передачи Тиграна Кеосаяна с пародией на Барака Обаму. В ней была показана актриса с лицом, вымазанным черной краской, в образе бывшего президента США Барака Обамы. По сценарию Тигран Кеосаян брал интервью якобы у Барака Обамы по поводу новых мемуаров. «Таймс» обвинила НТВ в расизме. В публикации отмечается, что сценаристом программы является жена Кеосаяна, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, и что за один выпуск супруги получают 5 миллионов рублей. Ранее такие же данные приводил политик Алексей Навальный.

Комментарий Маргариты Симоньян: «Как человек, являющийся частью этнического меньшинства в России, Тигран регулярно в эфире шутит над своим большим 'этническим' носом и своей (и моей) принадлежностью к 'черным' (погуглите, если не знаете, какие этнические группы называют 'черными' в России). Неспособность 'Таймс' понять нюансы разнообразных этнических особенностей в разных странах и попытки издания перенести родовые травмы англосаксонского мира на мир, в котором подобных несправедливостей никогда не было, являются нагляднейшими признаками многовекового расистского империализма. Расизм просто сменил цвет».