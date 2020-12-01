ТАСС: Следователи проводят проверку высказываний Навального в эфире «Эха Москвы» на наличие призыва к экстремизму

Московские следователи проводят проверку высказываний Алексея Навального в эфире «Эха Москвы» на наличие призыва к экстремизму, — утверждает агентство ТАСС со ссылкой на источник. Согласно этим данным, речь идет о программе «Утренний разворот» от 27-го апреля, где Навальный, в частности, рассказывал о своей программе «Пять шагов для России».
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