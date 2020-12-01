Новые подробности убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде появились в местной прессе

Оружие, с помощью которого расправились с учёным, управлялось через спутник, утверждает иранский телеканал «Аль-Алям» со ссылкой на свой источник. По его данным оружие было израильского производства. В Высшем совете безопасности Ирана вчера подтвердили, что убийство ученого было совершено с использованием электронного оборудования, на месте преступления убийц не было.

Напомним, Мохсен Фахризаде, которого считают одним из создателей иранской программы ядерного оружия, погиб в минувшую пятницу. Физик-ядерщик, он руководил центром исследований при Минобороны Ирана, был убит как только вышел из бронированной машины Nissan. Звуки попавших в него пуль ученый принял за проблемы с двигателем. Агентство Fars сообщало, что стрельбу вели из другого автомобиля с расстояния 150-ти метров. Затем машина Фахризаде взорвалась. Власти Ирана убийство назвали терактом и сразу обвинили в этом Израиль. Газета Washington Post в качестве одной из версий допускает, что Израиль мог спровоцировать Иран на военный ответ. Это привело бы к ответному удару со стороны США, поскольку команда Трампа враждебно настроена по отношению к иранским властям.

Гибель ученого осудили также в Европейском союзе, назвав его убийство противоречащим принципу защиты прав человека, «за который выступает ЕС».