Портал Госуслуги теперь будет уведомлять россиян о положенных льготах

Соответствующий закон вступил сегодня в силу.

Сведения о мерах поддержки льготники могут найти в личном кабинете. Так, зарегистрировавшиеся на портале родители получат уведомления о выплатах за рождение ребенка, по уходу за ним и пособия в рамках нацпроекта «Демография».

Персональные сообщения при желании начнут получать пенсионеры, безработные и другие категории граждан, которым положена поддержка по линии Минтруда, Пенсионного фонда и других профильных ведомств.

Россияне не всегда обладают полной и достоверной информацией о положенных льготах. Минтруд надеется это исправить с помощью современных технологий. Система уведомлений заработает полноценно до конца этого года. Получить эти же сведения по-прежнему можно и очно, в многофункциональных центрах.

На следующем этапе Минтруд собирается ввести персональные консультации по льготам по телефону и с помощью автоматизированных систем в мессенджерах и социальных сетях.