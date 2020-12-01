Турция продолжает ужесточать правила поведения на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19, хотя для иностранных туристов они не так строги.

На этот раз нововведения коснулись работы ресторанов и кафе на территории гостиниц и отелей. Министерство внутренних дел страны направило циркуляр в 81 провинцию страны, в котором очертило круг требований, напомнив, что некоторые из них нарушаются, что будет впредь строго контролироваться. Заведениям общепита нельзя обслуживать граждан со стороны, только постояльцев, кроме того запрещены массовые мероприятия и концерты, в том числе и камерные, а даже караоке. На яхтах и прогулочных судах не допускается продажа еды и напитков. Нарушителям правил грозит крупный штраф и даже уголовное преследование.

Кроме того, в стране действует комендантский час, который, впрочем, на иностранных туристов, в том числе и россиян, не распространяется.

За последние сутки в стране выявлено более пяти тысяч случаев заболевания коронавирусом. 141 человек скончался.