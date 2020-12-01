Скончалась президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова

Ирина Александровна – символ страны, это целая эпоха в жизни России и ее культуры. Свои слова соболезнования высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Государственного музея истории российской литературы имени В.Даля Дмитрий Бак. «Ирина Антонова — целая эпоха в жизни страны, культуры, музееведения. Сказать так, значит не сказать ничего, потому что только Ирина Александровна имеет опыт работы многих десятилетий. Этот человек — символ страны», — сказал он. По словам Д.Бака, Ирина Антонова была «несгибаемым человеком». «В том смысле, что Ирина Александровна смогла работать и делать свое дело при всех режимах — либеральных, тоталитарных. Она всегда умела делать свое дело, возделывать свой огород. Именно Ирина Александровна на десятом десятке высказала несколько важнейших суждений о том, что происходит с культурой и с искусством в наши дни, какие трансформации происходят сейчас и ждут нас в будущем», — отметил он. «Светлая память, вечный покой, нам никогда не забыть Ирину Александровну», — сказал Д.Бак.

Искусствовед, бывший директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет.