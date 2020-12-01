В конце недели синоптики обещают в Москве природные явления, которые называют «алмазная пыль» и «ледяные иглы»

Речь идет об образовании ледяных кристаллов в процессе вымерзания водяного пара при высокой влажности. В центре «Фобос» также добавили, что к выходным выглянет солнце.

В ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. В ночь на пятницу температура опустится до пока самой низкой отметки — минус 8-ми.