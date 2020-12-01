Российская ракета-носитель «Союз» со спутником для ОАЭ вновь не смогла стартовать с космодрома Куру

Российская ракета-носитель «Союз» со спутником для Арабских Эмиратов сегодня вновь не смогла стартовать с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это связано с техническими проблемами, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на трансляцию, сопровождавшую попытку запуска.

Старт уже откладывали несколько раз. Теперь запуск намечен на завтра.