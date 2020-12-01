Детский хоспис «Дом с маяком» обвинили в несоблюдении правил оборота наркотических препаратов еще до того, как он их закупил. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Жалоба поступила в МВД 29-го сентября. Препарат был закуплен 30-го сентября, — рассказал газете главврач хосписа Григорий Климов. При этом он признал, что при ведении журнала учета наркотических препаратов были допущены ошибки, однако подчеркнул, что сейчас все они устранены.

В конце ноября глава благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава рассказала, что хоспису грозит штраф до 400 тысяч рублей или приостановка работы.