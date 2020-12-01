Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99 году жизни

На 99-м году жизни скончалась советский и российский искусствовед, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. Об этом сообщают агентства РИА Новости и ТАСС.

Ирина Антонова возглавляла музей имени Пушкина 52 года.