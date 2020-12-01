Суд в Нью-Йорке сегодня должен вынести приговор россиянину, подозреваемому в совершении кибератаки на JPMorgan Chase

Суд в Нью-Йорке сегодня должен вынести приговор россиянину Андрею Тюрину, подозреваемому в совершении кибератаки на американский банк JPMorgan Chase. Тюрин пошел на сделку с правосудием и признал вину по нескольким пунктам.

Андрей Тюрин был экстрадирован в США в 2018 году из Грузии. В сентябре прошлого года Тюрин признал вину по шести пунктам обвинения, включая банковское мошенничество и сговор с целью совершить массированную хакасскую атаку на один из крупнейших американских банков JP Morgan Chase, а также несколько других компаний. В результате атак, которые совершались в период с 2012 по 2015 год, были похищены данные более 100 миллионов пользователей, включая 83 миллиона клиентов JP Morgan Chase. Прокуроры Нью-Йорка назвали эту атаку одной из крупнейших краж данных в истории США. Адвокат Андрея Тюрина заявил, что его клиента в качестве исполнителя наняли разработчики схемы кибератаки. Прокуратура Нью-Йорка изначально считала, что атака была проведена по указанию Кремля — из-за масштаба преступной операции. Жертвами кибератак Тюрина стали также брокерские компании и издатель главной финансовой газеты мира WSJ. Людям, чьи данные они украли, российский хакер и его сообщники предоставляли затем недостоверную информацию, чтобы они могли искусственно завышать цену акций. На этом преступники заработали сотни миллионов долларов. Разработчиком и идейным вдохновителем операции прокуратура назвала израильтянина Гэри Шелона, ранее также эктсрадированного в США.

Андрею Тюрину грозило до 90 лет тюрьмы. Теперь по итогам сделки с правосудием прокуроры намерены требовать от 15-ти до 20-ти лет лишения свободы.