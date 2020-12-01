Европейский суд по правам человека объединил иски Украины и Нидерландов к России по делу о сбитом Боинге рейса МН-17

К Иску «Украина против России» были присоединены и претензии Нидерландов. Эта страна обратилась в ЕСПЧ летом 2020 года, однако до сих пор иски рассматривались отдельно. Украина не стала возражать против этих изменений. Заместитель министра юстиции страны Иван Лищина, который курирует направление ЕСПЧ написал в своих соцсетях о том, что в этом решения есть и плюсы и минусы. К положительным сторонам он относит доступ к более полной, голландской версии материалов дела, которая ранее была закрыта для Украины из-за тайны следствия. Что же касается отрицательной, то это вероятное затягивание рассмотрения собственно украинских претензий. Лищина сослался на обычную неторопливость ЕСПЧ в таких делах, а также сказал, что будет просить суд ускорить процесс.

Напомним, что гражданский Боинг, который следовал рейсом МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит в 2014 году над территорией Украины. Всего погибло 298 человек.