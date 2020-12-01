Житель Нижневартовска набрал номер поликлиники 1200 раз, чтобы вызвать врача для заболевшей матери

Как рассказал Антон Сунегин, у 70-летней женщины, почетного донора и ветерана труда, поднялась высокая температура и были все признаки коронавируса. Звонить в поликлинику посоветовали врачи «скорой помощи». В большинстве случаев были короткие гудки. В итоге вызов был принят, но врач так и не приехал. Через несколько дней Сунегин сам пришел в поликлинику и увидел, что оператор сняла трубку и оставила лежать на столе, — пишет «Комсомольская правда Югра».