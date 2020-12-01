«Гемотест» пожаловалась в полицию на сайты, которые готовят поддельные справки о результатах анализов на коронавирус

Лаборатория Гемотест пожаловалась в полицию на сайты, которые готовят поддельные справки компании о результатах анализов на коронавирус.

Остановить работу ресурсов, которые выдают фальшивые документы по ковиду, и выплатить компенсацию компании за ущерб, нанесённый репутации. Этого добивается руководство Гемотеста, передаёт агентство ТАСС. В федеральной лаборатории, которая ежедневно проводит несколько десятков тысяч анализов, в том числе на коронавирус, рассказали, что первые поддельные справки обнаружили ещё в апреле. После этого внедрили систему верификации результатов тестирования. Специалисты лаборатории вместе с полицейскими провели контрольные закупки на ресурсах, которые распространяют таке справки. Курьеров, их доставивших, пЕредали в полицию, сообщили в Гемотесте. Там напомнили, что на сайте компании можно проверить справку на подлинность. Другие сотрудники общаясь с газетой РБК рассказали, что мошенники активизировались осенью после того как правительство обязало работодателей тестировать своих сотрудников. Интернет-издание Дейли Шторм ранее сообщало, что за 2 с половиной тысячи рублей можно купить поддельную справку об отсутствии коронавируса. Она выглядит почти также как у Гемотеста, правда одна из печатей обычный рисунок, сделанный на цветном принтере.

Росздравнадзор полтора месяца назад опечатал московскую частную клинику, где незаконно выдавали справки об отсутствии коронавируса у пациентов. Специалисты ведомства выяснили, что клиентам проводили экспресс-тесты на антитела и в течение 15 минут выдавали справки о том, что они здоровы.