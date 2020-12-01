Профсоюз медработников «Действие» не рекомендует пользоваться Госуслугами для жалоб на невыплаты за работу с COVID

Врачи и другие медработники, которым положены выплаты за работу коронавирусными пациентами, с 1 декабря смогут отслеживать статус начислений через портал Госуслуг. Сопредседатель общероссийского профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал не рекомендует пользоваться Госуслугами для жалоб на невыплаты. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если говорить о том, насколько хорошо будет работать данная услуга, в этом есть серьезные сомнения. Моя рекомендация — не использовать Госуслуги, а отстаивать свои права, непосредственно обращаясь в правоохранительные органы, прежде всего в прокуратуру», — отметил А.Коновал.

Он пояснил, что «ничего принципиально нового в том, что можно пожаловаться на невыплаты надбавок за работу с коронавирусными пациентами через Госуслуги нет». В частности, эта возможность предоставлялась еще с мая и была связана с так называемыми стимулирующими выплатами – просто с ноября эти выплаты получили статус социальных.

«До настоящего момента люди писали на Госуслуги, после чего обращение перенаправлялось на уровень региона, а там уже брали информацию у работодателя — администрации больниц и поликлиник — и соответственно формировали ответ. Ожидания многих, кто рассчитывал, что подобная жалоба через Госуслуги им быстро поможет, были обмануты», — добавил А.Коновал.

Он напомнил, что сами постановления были сформулированы таким образом, что приводили к разным толкованиям со стороны чиновников. «Одним специалистам в одном регионе платили, а в другом — нет за ту же самую работу. В нынешнем постановлении тоже есть неясные моменты, которые могут толковаться по-разному. Поэтому у меня пока особых поводов для иллюзий нет», — заключил А.Коновал.