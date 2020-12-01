Заседание стран-участниц ОПЕК+, запланированное на сегодня, переносится из-за разногласий

Об этом сообщают агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники. Как уточняется, участникам встречи понадобилось провести дополнительные консультации. Предполагается, что теперь встреча, на которой должны принять окончательное решение относительно дальнейшей судьбы по сокращению нефтедобычи, состоится 3-го декабря.