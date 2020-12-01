Американская «Модерна» подала заявку, чтобы получить экстренное разрешение на использование вакцины от коронавируса

Американская компания «Модерна» подала заявку, чтобы получить экстренное разрешение на использование вакцины от коронавируса. Планируется, что запрос будет рассмотрен в середине декабря. Накануне «Модерна» опубликовала результаты третьего этапа исследований своего препарата. В компании утверждают, что вакцина показала стопроцентную эффективность при тяжелых формах COVID-19 и эффективность около 94% в целом.
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