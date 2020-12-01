Власти Турции решили запретить выходить людям на улицу в выходные дни

Новые меры, которые начинают действовать с сегодняшнего дня, также включают комендантский час по будням с 9-ти вечера до 5-ти утра. Людям до 20-ти лет и старше 65-ти запрещено пользоваться общественным транспортом. Ресторанам разрешили работать только на доставку. Для посещения торговых центров нужно оформлять специальный пропуск.

Ранее турецкие власти отмечали, что иностранные туристы, в том числе россияне, могут не соблюдать комендантский час, и что рестораны в отелях страны продолжают работать без изменений для постояльцев.