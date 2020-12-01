Основатель бренда творожных сырков «Б. Ю. Александров» умер от коронавируса

Ему было 73 года.
Ранее в этом году Борис Александров давал интервью YouTube-проекту Forbes Vitality. Коронавирус бизнесмен не считал серьезной угрозой. Борис Александров также говорил, что маски не защищают от вируса.
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Ему было 73 года.
Ранее в этом году Борис Александров давал интервью YouTube-проекту Forbes Vitality. Коронавирус бизнесмен не считал серьезной угрозой. Борис Александров также говорил, что маски не защищают от вируса.
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…