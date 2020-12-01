Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о запрете второго гражданства для чиновников

Он развивает положения Конституции, утвержденные поправками к Основному закону.

В первую очередь, речь идет о тех чиновниках, которые имеют доступ к государственной тайне. В случае, если у них нет российского гражданства или есть паспорт или вид на жительство какой-либо другой страны, их, согласно законопроекту, должны уволить. Альтернативой может выступить перевод на другую должность, не подпадающую под новые нормы. Поправка распространяется на работников государственных и муниципальных органов власти, которые не являются госслужащими: для последних запрет на второе гражданство действовал и ранее. Но им также запретят иметь и вид на жительство – как, к слову, и военнослужащим.

Другой законопроект запрещает брать людей с двойным гражданством или видом на жительство другой страны на службу в органы внутренних дел, Следственный комитет и таможенные органы. Им также нельзя будет занимать в российских регионах государственные должности или избираться депутатами.

Отдельная норма обязывает извещать об утрате гражданства России или приобретении паспорта или вида на жительства другого государства – в этом случае трудовой контракт также расторгнут.

Между тем в сентябре Путин внес законопроект, который снимает тотальный запрет на второе гражданство для сотрудников ФСБ и Службы внешней разведки. Ограничения не будут действовать в тех случаях, когда специальное решение примет руководитель службы.