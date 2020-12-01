Британская газета Times обвинила телеканал НТВ в расизме из-за шоу Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама»

Издание просит УЕФА пересмотреть контракт с владельцем канала, компанией Газпром — одним из крупных спонсоров Лиги чемпионов.

Пародию на 44-го президента США Барака Обама, которая вышла в эфире передачи Тиграна Кеосаяна в воскресенье газета Times назвала расистской. Бывший американский лидер отмечает издание предстал в образе рэпера, лицо актрисы, которая его изображала, было в черной краске. Она пела песню про шоколадного зайца — в своё время популярную в России. Перед этим ведущий телешоу назвал период, когда Обама руководил Штатами, цитата «тёмной стороной» американской истории. В ходе интервью с якобы экс-президентом США Кеосаян сказал, что Обаму в России могут принять за цыганку. Газета Times пишет, шоу НТВ может поставить в неловкое положение УЕФА, поскольку Союз европейских футбольных ассоциаций стремится активнее бороться с расизмом. Представитель международной организации Fare, которая ведет с УЕФА эту кампанию, призвал Газпром — владельца НТВ и одного из спонсоров футбольного турнира Лига чемпионов — гарантировать, что такого на телеканале больше не будет. При этом Times напомнила, что сценарист программы — жена Кеосаяна, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. За один выпуск шоу на НТВ, как утверждает британская газета, семейная пара зарабатывает 5 миллионов рублей. Ранее ту же сумму назвал политик Алексей Навальный.

Симоньян в твиттере отреагировала на публикацию Times. Она написала, что её муж является цитата «частью этнического меньшинства в России» и регулярно шутит в эфире подобным образом по поводу себя. В Газпроме статью британской газеты пока не комментируют.