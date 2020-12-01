Американская компания Moderna накануне подала в США заявку на одобрение своей вакцины от коронавирус

Американская компания Moderna накануне подала в США заявку на одобрение своей вакцины от коронавируса. Ранее она сообщила, что по результатам испытаний с участием 30 тысяч человек эффективность препарата оказалась почти 95%. Через некоторое время создатели российской вакцины «Спутник» заявили, что ее эффективность выше 95%. Заявка на регистрацию от компании Moderna будет рассмотрена 17 декабря.